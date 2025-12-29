俳優の大澄賢也（60）が29日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。大澄は「長年のお付き合いの高嶋のお兄ちゃんとシルヴィア夫婦と賢也&千絵夫婦で忘年会からの、、、同い年の巳年、3日違いの誕生日の高嶋のお兄ちゃんと『Happy還暦祝い』」とつづり、妻の岡千絵、高嶋政宏、シルビア・グラブとの4ショットを投稿。「2025年ラストに大いに盛り上がった素敵な宴でした今年も有難うご