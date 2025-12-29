◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦聖和学園 3ー0 那覇西（2025年12月29日味フィ西）3年ぶり6度目出場の聖和学園（宮城）が3―0で那覇西（沖縄）を下した。聖和学園は試合序盤から相手陣内でプレーを続けると、後半7分にMF小杉唯斗（3年）のコーナーキックをDF遠藤壮琉（3年）が押し込み、先制。聖和学園のエースナンバー「14」を付ける小杉は後半12分にこぼれ球を右脚で押し込み、貴重な追加点を奪った。「シュ