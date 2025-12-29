２９日午前１１時５０分頃、千葉市稲毛区長沼町の国道１６号の交差点付近で、「複数台の車両が絡む事故が起きた」と、事故に遭った乗用車のドライバーから１１０番があった。６人が病院に搬送され、このうち１人が意識不明の重体という。千葉北署の発表によると、信号待ちで停車中の車列に後方から来た乗用車１台が追突。計９台が関係する事故となった。同署が事故原因を調べている。