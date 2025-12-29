日中関係が緊張する中、台湾の頼清徳政権は高市首相を全面支持する姿勢を示している。中国の圧力に対抗するため日本をはじめ国際社会との連携も目指す一方、防衛力強化をめぐっては抵抗する野党に拒まれ厳しい政権運営を迫られている。中国の脅威を前に揺れる民意とは。■“高市チョコ”発売も…「存立危機事態」発言 台湾での受け止めは“働いて働いてまいります”…パッケージには日本語で、2025年の新語・流行語大賞にも選ばれ