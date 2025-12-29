ミュージシャンのＧＡＣＫＴが２９日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。衆議院議員の松原仁氏と食事をしたことを明かした。ＧＡＣＫＴは松原氏との食事会時のツーショット画像を添付し「クラシックの話から世界情勢まで話の組み立てが上手い！それでいて、ノリが異様に良くとにかく面白い。いやぁ、かなり勉強になった」と充実した時間を過ごしたと満足げにつづった。続けて「そして、間近で感じたのは【勢いとパワー】。圧倒さ