平塚競輪場で開催中の「ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５シリーズ」の２日目の２９日に、場内でボートレーサーの大山千広、オートレーサーの藤本梨恵、そしてガールズケイリンの地元・高木佑真による公営競技トークショーが高木真備さんＭＣのもと行われた。４人が登壇すると集まった多くのファンから大歓声が上がり、１２月４日にここ平塚で自身初の地元Ｖを決めた高木には「おめでとう！」などの声が飛んだ。高木は「今年は