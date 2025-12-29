俳優の高知東生（６１）が２８日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。障害年金をめぐる報道についてコメントした。障害年金をめぐっては２８日、実務を担う日本年金機構の職員の判断が支給・不支給の可否に影響を与えていたことを共同通信が報じた。医師の判定記録を破棄し、別の医師に頼んで判定をやり直していたケースがあるという。報道を受けて高知は「障害年金の件、精神疾患と重複障害を持つ仲間なんかがとっている