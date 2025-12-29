アイドルグループ・AKB48が29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したAKB48の大島優子2019年(第70回)以来、6年ぶり13回目の出場となるAKB48は、AKB48 20周年スーパーヒットメドレーとして、「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」