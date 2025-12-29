マーベル映画『アベンジャーズ』に、印象的なセリフがある。ハルクに変身する科学者ブルース・バナーが、悪役のロキを評してこう言ったのだ。【こちらも】「dog my cats」とは? 奇妙な表現の背景にある19世紀アメリカ英語の事情「That guy’s brain is a bag full of cats.」（あいつの脳みそは、まるで猫の袋詰めだ）「a bag full of cats」を直訳すると、「猫でいっぱいの袋」。想像するだけで騒々しいが、これが人間の