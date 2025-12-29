岡山県新庄村特産のもち米を使った「ひめのもち」の実演販売が岡山市の百貨店で行われ、朝から多くの客が買い求めました。岡山市の天満屋岡山店で行われた、毎年恒例の「ひめのもち餅つき大会」。つきたての餅を求め、開店と同時に多くの客が訪れました。 岡山県新庄村特産のもち米「ヒメノモチ」は、なめらかな口当たりと甘味が強い品種です。新庄村では、伝統的に4人で餅つきをするということです。 29日は、もち米の