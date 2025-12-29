岡山シーガルズ 女子バレーボール・SVリーグ岡山シーガルズが27日、佐賀県でSAGA久光スプリングスと対戦しました。 シーガルズは第4セットまで接戦を続けましたが、第5セットでは4-15と大きく引き離され、悔しい黒星。 28日も敗れ、年内最終節を勝利で終わることはできませんでした。 27日【岡山シーガルズ2-3SAGA久光スプリングス】 28日【岡山シーガルズ