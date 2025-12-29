２８日、四川省什邡市での初飛行で、垂直離陸する聯合飛機集団「鑭影Ｒ６０００」。（徳陽＝新華社配信／尹鋼）【新華社徳陽12月29日】中国のドローン企業、聯合飛機集団は28日、四川省什邡（しゅうほう）市で6トン級ティルトローター無人機「鑭影（らんえい）R6000」の初飛行に成功した。ティルトローターという重要技術の国内での新たな成果となった。２８日、四川省什邡市で、聯合飛機集団「&#