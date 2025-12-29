俳優の石田純一（７１）の近影を息子が公開した。２６日放送のＴＢＳ系「明石家さんまのご長寿グランプリ２０２５」（午後６時）に俳優・いしだ壱成と親子で出演。加齢による外見の変化に悩む有名人が一流メイクアップアーティストの「若見え眉メイク」によって変身するコーナーに参加した。石田は黒髪の七三分けヘア、カジュアルなダウンを着てさらに若々しい姿に。２０２２年３月にトルコで植毛手術を受けたと告白した壱成