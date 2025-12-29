切り株の陰から顔を見せたシャンシャン。（１２月４日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都12月29日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、パンダのシャンシャン（香香）が切り株の陰からそっと顔を出し、隠れんぼのようなしぐさを見せた。