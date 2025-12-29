◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦山梨学院0（PK6―5）0京都橘（2025年12月29日浦和駒場スタジアム）3年連続12回目出場の京都橘は、またしても初戦で涙をのんだ。後半途中出場で、神戸内定のU―18日本代表FW伊藤湊太（3年）が同26分に痛恨のPK失敗。両校ともに無得点で80分間では決着が付かず、PK戦で6人目のMF宮田奏（3年）がGKに止められた。13大会前の第91会大会では準優勝を果たしたが、直近3年は全て初戦敗退。