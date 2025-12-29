タレント上沼恵美子（70）が29日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。息子に出した“結婚相手の条件”を明かした。息子の妻を敢えて自宅に招くことがないという上沼。「家に来たのはキキとベベが死んだ時だけ、お焼香に来てもらって。それも早よ帰ってもらったけど、大好きやねん、綺麗な嫁さんなんで」と、大事にしていることを打ち明けた。そして「私が息子に言うてたのは、“嫁さんをもらってもい