皇居に入られる秋篠宮家の次女佳子さま＝29日午前、半蔵門秋篠宮家の次女佳子さまは29日、31歳の誕生日を迎え、皇居・御所を訪問し、天皇陛下と長女愛子さまにあいさつされた。車で半蔵門から入る際、集まった人たちから「おめでとう」と声をかけられ、笑顔で手を振った。その後、上皇ご夫妻にあいさつするため、東京・元赤坂の赤坂御用地にある仙洞御所を訪れた。