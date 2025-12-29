「ＫＥＩＲＩＮグランプリシリーズ」（２９日、平塚）開催２日目は今年の陸上・世界選手権（世界陸上）に女子１００メートル障害に出場した中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝と、田中佑美（２７）＝富士通＝が来場。２Ｒ発売中にログステージで行われたトークショーに出演した。競輪ファンだけでなく、陸上競技ファンも多く詰めかけ、ステージ前はかなりの混雑に。２人が登場すると観客から大拍手。いい雰囲気でトークシ