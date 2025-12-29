米株価指数先物時間外取引総じて小幅安ダウ先もマイナスに転じる 東京時間14:21現在 ダウ平均先物MAR 26月限48988.00（-10.00-0.02%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6973.25（-6.00-0.09%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25835.25（-28.00-0.11%）