ＮＹ原油時間外取引しっかりウクライナ情勢など受けて 東京時間14:23現在 ＮＹ原油先物2 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝57.33（+0.59+1.04%） 28日にトランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領がフロリダで会談を行った。トランプ米大統領は前向きな交渉ができた旨を伝えているが、具体的な進展にはまだ時間がかかるとの見方が広がっており、原油高につながっている。