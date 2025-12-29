東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【日本】 日銀主な意見（12月18日-19日開催分） このままの金融環境では物価上昇持続するため次回会合待つリスク大きい 今後も適切なタイミングでの金融緩和度合いの調整が必要 日本の実質政策金利は群を抜いて世界最低水準 0.75%に引き上げた後も実質金利は大幅なマイナス、緩和の範囲