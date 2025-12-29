■バスケットボール 全国高校選手権・男子決勝 福岡大附大濠 97ー71 東山（29日、東京体育館）高校バスケの年末恒例『ウインターカップ』の男子決勝が行われ、福岡大附大濠（福岡?）が、東山（京都?）を97ー71で下し、大会連覇を達成した。福岡大附大濠は1回戦、報徳学園（兵庫）を84−41、2回戦では羽黒（山形）を99−62、3回戦の開志国際（新潟?）戦も77−75で勝利し、準々決勝に進んだ。準々決勝は土浦日大（茨城）に81