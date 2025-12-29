◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(29日、京王アリーナTOKYO)女子ダブルスでは志田千陽選手・五十嵐有紗選手ペアが決勝に駒を進めました。“シダマツ”＆“ワタガシ”として、別のペアでそれぞれパリ五輪銅メダルに輝いた志田・五十嵐ペアは保原彩夏選手・廣上瑠依選手ペアと対戦。第1ゲームは五十嵐選手の10連続得点でリードを広げ奪うも、第2ゲームは終盤に5連続ポイントで追いつかれ16-16の同点に。先に志田・五十嵐ペ