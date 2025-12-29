スターダストプロモーションが、新たなボーイズグループ「VOKSY DAYS(ヴォクシィ・デイズ)」の結成を発表。2026年2月2日にデビューすることを報告しました。【写真を見る】【スターダストプロモーション】新たなボーイズグループ「VOKSY DAYS」結成2026年2月2日にデビュースターダストプロモーションは、新たなボーイズグループ「VOKSY DAYS(ヴォクシィ・デイズ)」を結成し、2026年2月2日にデビューすることを発表。「VOKSY DA