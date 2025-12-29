サッカーの第１０４回全国高校選手権大会（読売新聞社など後援）は２９日、首都圏８会場で１回戦が行われた。過去４度優勝の青森山田（青森）が初芝橋本（和歌山）に５―０で快勝した。２００８年度大会優勝の広島皆実（広島）は２―１で専大北上（岩手）を振り切り、夏の全国高校総体８強の帝京長岡（新潟）は５―０で大社（島根）に大勝。山梨学院（山梨）は京都橘（京都）と対戦し、０―０からのＰＫ戦を６―５で制した。