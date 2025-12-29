¡þ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025 ·è¾¡ Ê¡²¬ÂçÂç¹ê(Ê¡²¬) 97-71Åì»³(µþÅÔ)(29Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025¡×¤ÎÃË»Ò¡¦·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó²¦¼Ô¡¦Ê¡²¬ÂçÂç¹ê(Ê¡²¬)¤È5Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÅì»³(µþÅÔ)¤ÎÂÐÀï¡£Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼½øÈ×¤ÏÅì»³¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡¦ËÜÅÄÉù°ÊÁª¼ê¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò½Å¤Í¡¢¤µ¤é¤Ë¾¡Ëôå«Áª¼ê¤¬¥Þ¡¼¥¯¤ò¤¦¤Þ¤¯¸ò¤ï¤·¥´¡¼