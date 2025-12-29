「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午後２時現在で、ウェザーニューズが「買い予想数上昇」で５位となっている。 ２６日の取引終了後に発表した１１月中間期連結決算が売上高１２１億３３００万円（前年同期比４．５％増）、営業利益２２億６８００万円（同３５．３％増）、純利益１６億３８００万円（同４４．４％増）となり、売上高及び各段階利益で中間決算として過去最高