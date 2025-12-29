清水エスパルスは29日、2025シーズンまで所属していたDF監物拓歩(25)が福山シティFC(中国リーグ)へ加入することを発表した。静岡県出身の監物は清水ユースから早稲田大を経由し、2023年に清水トップチームへ加入。リーグ戦の出場はなく、今月12日に契約満了が発表されていた。以下、クラブ発表プロフィール●DF監物拓歩(けんもつ・たくむ)■生年月日2000年6月2日(25歳)■出身地静岡県伊豆の国市■身長/体重188cm/83kg■経歴長