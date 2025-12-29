愛媛FCは29日、アビスパ福岡から育成型期限付き移籍で所属しているDF森山公弥(23)に関し、育成型期限付き移籍から期限付き移籍へと形態を変更し、移籍期間が延長となることを発表した。期限付き移籍期間は2026年6月30日まで。期間中に福岡と対戦する公式戦には出場できない。森山は今季J2リーグ戦32試合に出場し、3ゴールを記録。また、天皇杯2試合でプレーした。