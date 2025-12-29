ロサンゼルス・クリッパーズ vs デトロイト・ピストンズ日付：2025年12月29日（月）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 112 - 99 デトロイト・ピストンズ NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対デトロイト・ピストンズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・クリッパーズがリ&#12