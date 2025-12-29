ロサンゼルス・レイカーズ vs サクラメント・キングス日付：2025年12月29日（月）開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 125 - 101 サクラメント・キングス NBAのロサンゼルス・レイカーズ対サクラメント・キングスがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・レイカー