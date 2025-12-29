「マイナス11度の朝。月の入りと朝焼けが重なり、夜と朝が入れ替わる絶景でした」というコメントと共に投稿された、長野県・白馬村から臨む朝焼けが、SNSで話題となっている。【映像】白馬村をザクザク歩く様子（実際の映像）白馬村観光局によると、 映っているのは、北アルプスを代表する白馬三山の風景。月と山を赤く照らす朝焼け、雪を踏みしめる足音も相まり、自然の素晴らしさを、その場で見ているかのような感覚になって