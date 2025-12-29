イタリアのエトナ山が噴火した/Etna Walk / Reuters（CNN）世界で最も活発な火山のひとつとされるイタリアのエトナ山が27日、噴火した。エトナ山はここ数日活動が続いていた。エトナ山が噴火する中、1人のスキーヤーが斜面を滑り降りる様子を捉えた動画が公開された。噴火により上空には溶岩や火山灰が噴き出した。噴火の数日前から活動が続いており、航空分野では最も高い警戒レベルが出されていた。