◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦興国2―0帝京可児（2025年12月29日Uvanceとどろきスタジアム）6年ぶり2度目出場の興国（大阪）が全国初勝利を手にした。帝京可児（岐阜）に2―0で快勝。J1京都などで活躍した六車拓也監督は「彼らと歴史を作れたことを嬉しく思います」と満面の笑みを浮かべた。試合序盤から攻勢を強める中、待望のゴールが生まれたのは後半17分だ。右サイドを崩し、FW佐藤瞭太（3年）が右足でシュ