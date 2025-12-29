東京・高田馬場で女性が刺され、刺したとみられる男が逃走しています。女性はけがをしましたが、命に別状はないということです。【映像】現場の様子正午すぎ、新宿区高田馬場で「女性が刺された」と110番通報がありました。捜査関係者によりますと、30代の女性が腹や胸のあたりなど複数カ所を刺され病院に搬送されました。搬送される際に意識はあり、命に別状はないということです。女性はエステ店の従業員とみられ、客の