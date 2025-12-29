大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ＝ＳＡ）の出場選手インタビューが２９日に都内で行われ、ＲＩＺＩＮフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（２５＝キルギス）に挑戦する朝倉未来（３３）が闘志をみなぎらせた。決戦を２日後に控えた未来は、心境を問われて「楽しみな感じになりますね」と正面を見据える。さらに「ＲＩＺＩＮが１０周年っていうこともあって。格