野外民族博物館リトルワールド（愛知県犬山市）では、来年１月２日から４日の期間、新年の幕開けを祝う「新春イベント」を開催する。２０２６年の干支である「午（うま）」にちなみ、ヨーロッパの街並みを背景に馬に乗って記念撮影ができる「開運！引き馬体験」をはじめ、厄を払い福を呼ぶ「中国獅子舞」のダイナミックな演舞、世界のお土産が詰まった「謹賀新年福袋」の販売が行われる。