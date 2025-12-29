来年の午年へ向けて、岡山市の動物園で干支の引継ぎ式が行われました。（ちびっこ掛け声）「ももくーん！」岡山市の池田動物園で、28日に行われた引継ぎ式で主役となったのはポニーの「ももくん」です。ももくんが任されたのは、新年への抱負が書かれたくす玉を割ること。大好物のにんじんにつられ勢いよく引っ張ると…くす玉が割れます。書かれていたのは「超満足な年にしよう！」「ちょ・う・ま」でしゃれ