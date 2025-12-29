任期満了に伴う香川県土庄町長選挙は2025年12月28日に投開票が行われ、現職の岡野能之さん(54)が再選しました。 今回の土庄町長選では現職と新人の一騎打ちとなりましたが、無所属で現職の岡野能之さんが4912票を獲得し、新人の吉田洋一さん(59)を大差で破り再選を果たしました。 土庄町の選挙管理委員会によりますと、投票率は59.58パーセントで、4年前に行われた前回の町長選挙を約14ポイント下回ったということで