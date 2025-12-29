北朝鮮が核弾頭を搭載できる戦略巡航ミサイルを発射したと29日、明らかにした。来年初めの第9回党大会を控えて国防部門の成果を浮き彫りにする一方、韓国だけでなく日本までも射程距離に置く長距離戦略巡航ミサイルを実戦配備することが可能だとして脅威を与える狙いがあるとみられる。労働新聞はこの日、金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が出席した中、前日（28日）に戦略巡航ミサイル発射訓練が進行されたと報じた。韓国軍