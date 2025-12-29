◇NBAレイカーズ125ー101キングス（2025年12月28日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（27）が28日（日本時間29日）の本拠地キングス戦に先発出場。豪快なワンハンドダンクや3Pシュートを決めるなど12得点。チームもルカ・ドンチッチとレブロン・ジェームズで58得点を奪って完勝。連敗を3で止めた。「自分たちの士気はすごく高くなった。たくさん話し合ったから、みんなうまく対応できたと思う」ドン