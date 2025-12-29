陸上男子110メートル障害で、アジア大会の出場資格を手にしている村竹ラシッド＝9月、国立競技場2026年9月開幕の愛知・名古屋アジア大会は、春から各競技で日本代表選考が本格化する。28年ロサンゼルス五輪に向けて力を試す国際総合大会で、若手の台頭も期待される。日本オリンピック委員会（JOC）は競技団体にトップ選手の参加を要請し、日本選手団の井上康生団長も「アスリートが頑張る生の姿を届けたい」と語る。競泳は3月