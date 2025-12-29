ファミリーマートは、決済アプリ「ファミペイ」と日本航空（JAL）との初のコラボキャンペーンを2026年1月1日から31日まで開催する。「ファミペイ」内で参加できる「毎日挑戦ゲーム」で、抽選で世界一周相当の18万マイル（3名）、15,000マイル（20名）、ファミマポイント100円相当（1万名）などが当たる。1日1回、最大31回無料で挑戦ができる。18万マイルは東京〜ロサンゼルス〜ロンドン〜ドーハ〜東京のルートで、エコノミークラス