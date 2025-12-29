高市早苗首相の台湾発言に中国が猛反発する中、中国軍が２９日、台湾周辺で軍事演習を行うと発表した。ＳＮＳでは「正義の使命２０２５演習」と銘打って実施することや、軍事演習を行う海域を地図も発表。地図で示された海域は、台湾島の東西南北をぐるりと取り囲んでいる。台湾だけでなく、北側の演習海域は、尖閣諸島の西側ギリギリのように見える。日本のネットでも「演習から侵攻、ついでに尖閣に」「尖閣魚釣りの真横