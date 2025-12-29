「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦リハーサル」（２９日、ＮＨＫホール）佐藤良成と佐野遊穂の夫婦デュオ、ハンバートハンバートは、初出場で、ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌唱する。取材では夫婦漫才のような、とぼけたやりとりで会場をほっこりさせた。◇◇佐野「たぶんね、最初で最後になると思いますので」佐藤「そうですね」（会場笑い）佐野「そうですね。できるだけ緊張