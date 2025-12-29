歌手のＡｄｏが２９日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。「おどるポンポコリン」の裏話を披露した。フジテレビ系の国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」のオープニング曲「おどるポンポコリン」が、ももいろクローバーＺからＡｄｏの楽曲に２８日から変わり、話題となっている。これを受けＡｄｏは「Ｂメロ（いつだって〜…のところ）はヒャダインさんから８０年代のアイドル風にというリクエストをいただいたので１番と２番