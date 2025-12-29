TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、グローバルヒットを証明する記録を更新した。【写真】ボムギュ＆中島健人、"日韓美男子"コラボSpotifyによると、TOMORROW X TOGETHERの4thフルアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』のタイトル曲『Beautiful Strangers』が27日基準で累計再生数1億回を突破した。これは、TOMORROW X TOGETHERにとって18曲目となる「1億回再生突破曲」だ（フィーチャリング楽曲を除く）。(P)&(C) BIGHIT MUSIC