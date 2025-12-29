初対面の相手のプロフィールは、ときに印象を大きく左右します。場合によってはその経歴のせいで「付き合いづらい人かも」と思われることもあるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「男子から『付き合いづらいかも？』と思われがちなプロフィール」をご紹介します。【１】若いのに離婚経験がある「一度失敗してるから、男に対する評価が厳しいんじゃないかな」（２０代男性）など、離婚経験のある