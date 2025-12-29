歌手・ＧＡＣＫＴが２９日、自身のＸ（旧ツイッター）で政治家との会食を明かした。「縁あって、ある政治家と食事をすることになった」と書き出し、「クラシックの話から世界情勢まで話の組み立てが上手い！それでいて、ノリが異様に良くとにかく面白い。いやぁ、かなり勉強になった」と報告。「そして、間近で感じたのは【勢いとパワー】。圧倒されたが不思議と心地いい。年齢を聞いて、『マジか？若ッ！』と思わず声が出た