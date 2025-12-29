ダンサーで俳優の大澄賢也が、俳優の高嶋政宏とそろって還暦を祝うダブル夫婦ショットを公開した。大澄は２９日までに、自身のインスタグラムを更新。「長年のお付き合いの高嶋のお兄ちゃんとシルヴィア夫婦と賢也＆千絵夫婦で忘年会からの同い年の巳年、３日違いの誕生日の高嶋のお兄ちゃんと『Ｈａｐｐｙ還暦祝い』」と記し、妻で女優の岡千絵、高嶋とその妻で女優のシルヴィア・グラブの４ショットや、赤いちゃんちゃん